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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о мечтах детства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 декабря, ФедералПресс. Глава столицы Приволжья Юрий Шалабаев в детстве не думал о том, что станет мэром родного города. Об этом он рассказал в интервью по случаю своего дня рождения: сегодня политик отмечает 44-летие.

«Когда совсем маленьким был, мечтал стать космонавтом. Уже будучи постарше, думал о дипломатической карьере, о бизнесе. Сошлось все на финансах», — поделился Юрий Шалабаев в разговоре NewsNN.

Также градоначальник поделился, что подумывал о карьере водителя автобуса, и оговорился, что представителей этой профессии в городе сейчас не хватает.

На вопрос журналиста о том, не хотел бы он когда-либо все же попробовать себя в этой роли, политик ответил, что вряд ли подойдет на должность, так как не может похвастаться наличием водительских прав категории D.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Юрий Шалабаев получил удостоверение тракториста-машиниста.