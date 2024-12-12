Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о мечтах детства

«Когда совсем маленьким был, мечтал стать космонавтом. Уже будучи постарше, думал о дипломатической карьере, о бизнесе. Сошлось все на финансах», — поделился Юрий Шалабаев в разговоре NewsNN.
Также градоначальник поделился, что подумывал о карьере водителя автобуса, и оговорился, что представителей этой профессии в городе сейчас не хватает.
На вопрос журналиста о том, не хотел бы он когда-либо все же попробовать себя в этой роли, политик ответил, что вряд ли подойдет на должность, так как не может похвастаться наличием водительских прав категории D.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Юрий Шалабаев получил удостоверение тракториста-машиниста.