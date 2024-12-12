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В Ростове из-за возможной непогоды ввели режим повышенной готовности

В Ростове предупредили об ухудшении погоды, введен режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в связи с возможным ухудшением погоды для экстренных и коммунальных служб ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 18 часов 12 декабря до полудня 17 декабря, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Поручил выполнить комплекс мер, в частности, проверить наличие предупреждений об опасности в местах выхода людей на лед, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также попросил жителей и гостей донской столицы быть очень осторожными в непогоду и в случае опасности звонить по номеру «112».

Предварительно, в ближайшие сутки в Ростовской области ожидается прохождение холодного арктического воздуха. Прогнозируются дожди с мокрым снегом. Снежный покров может налипать на провода и деревья, на дорогах обещают гололедицу. На водоемах может появиться первый, еще очень слабый и опасный, лед.