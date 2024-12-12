В Ростове из-за возможной непогоды ввели режим повышенной готовности

Предварительно, в ближайшие сутки в Ростовской области ожидается прохождение холодного арктического воздуха. Прогнозируются дожди с мокрым снегом. Снежный покров может налипать на провода и деревья, на дорогах обещают гололедицу. На водоемах может появиться первый, еще очень слабый и опасный, лед.