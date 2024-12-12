Как сервис доставки помогает изъять излишки у работающих в пользу бедных

Часть этих работников перешла в доставку, потому что эта работа оказалась более легкой. Таких, смею предположить, немного, потому что мало какая работа окажется тяжелее, чем кручение педалей по десять часов в день или разъезд по городу с грузом, подъем с коробом на пятый этаж 20 раз в день. Смею предположить, что в основном в доставку ушли те, кто другой работе оказался не нужен: не мог ее найти или имел очень маленькую зарплату. Это лишние для экономики люди. У них даже могут быть образование, квалификация, опыт, но они — лишние, раз не сумели найти постоянную работу с соцгарантиями и просто работу, где бы им платили больше, чем в доставке. А так как в мегаполисах в доставке работают в основном выходцы из провинции, вот там, в провинции, они и не нужны.