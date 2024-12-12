Опубликованы самые громкие скандалы Новосибирска в 2024 году

На 1-м месте — скандал с участием популярного актера Никиты Кологривого, который посетил столицу Сибири в рамках кинофестиваля «Семейные традиции». Артист устроил дебош в одном из баров города, применил физическую силу к работникам заведения, а также покусал официантку. После этого Кологривого задержали. Суд назначил ему наказание в виде 7 суток административного ареста.
Еще один скандал произошел с депутатом и бывшим кандидатом в мэры Новосибирска Игорем Украинцевым. В апреле на митинге около озера Жемчужное Украинцев, по словам журналиста Дмитрия Полушина, проявил агрессию. Сопровождающие депутата стали физически препятствовать работе корреспондента, крича и оскорбляя. После этого журналист подал заявление в полицию.
Остальную информацию по громким скандалам в Новосибирске можно прочитать в публикации издания Сиб.фм.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирец Никита Кологривый исполнит роль агента 006 в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука».