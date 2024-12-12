Опубликованы самые громкие скандалы Новосибирска в 2024 году

На 1-м месте — скандал с участием популярного актера Никиты Кологривого, который посетил столицу Сибири в рамках кинофестиваля «Семейные традиции». Артист устроил дебош в одном из баров города, применил физическую силу к работникам заведения, а также покусал официантку. После этого Кологривого задержали. Суд назначил ему наказание в виде 7 суток административного ареста.