В День Конституции челябинская телебашня засияет триколором

Сегодня вечером, 12 декабря, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в честь одного из главных государственных праздников — Дня Конституции Российской Федерации.
Сегодня с 17.15 до 00.00 на медиафасаде башни появится тематическая иллюминация с изображением российского триколора, государственного герба РФ и бегущая строка «12 декабря — День Конституции».
Конституция — нормативный правовой акт России, имеющий высшую юридическую силу и образующий базу для законодательства страны, был принят 12 декабря 1993 года. С этого момента в России установлен новый государственный строй — страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. В основу управления государством положен принцип разделения власти на три ветви — исполнительную, законодательную и судебную.