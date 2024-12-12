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В День Конституции челябинская телебашня засияет триколором

В День Конституции челябинская телебашня засияет триколором, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня вечером, 12 декабря, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в честь одного из главных государственных праздников — Дня Конституции Российской Федерации.

Сегодня с 17.15 до 00.00 на медиафасаде башни появится тематическая иллюминация с изображением российского триколора, государственного герба РФ и бегущая строка «12 декабря — День Конституции».

Конституция — нормативный правовой акт России, имеющий высшую юридическую силу и образующий базу для законодательства страны, был принят 12 декабря 1993 года. С этого момента в России установлен новый государственный строй — страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. В основу управления государством положен принцип разделения власти на три ветви — исполнительную, законодательную и судебную.