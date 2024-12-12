В День Конституции челябинская телебашня засияет триколором

Конституция — нормативный правовой акт России, имеющий высшую юридическую силу и образующий базу для законодательства страны, был принят 12 декабря 1993 года. С этого момента в России установлен новый государственный строй — страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. В основу управления государством положен принцип разделения власти на три ветви — исполнительную, законодательную и судебную.