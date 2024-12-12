Маршрут А-10 скорректировали из-за работ на улице Давыдова в Нижнем Новгороде

Маршрут автобуса А-10 по улице Давыдова временно изменили в Нижнем Новгороде из-за работ. Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем.
В районе дома № 4 по улице Давыдова проводятся работы АО «Нижегородский водоканал», чем и вызваны изменения маршрута общественного транспорта. Автобусы в сторону улицы Просвещенской будут ходить по улице Рябцева. В обратном направлении маршрут не изменился. О восстановлении движения по прежней схеме сообщат дополнительно.
Ранее мы писали, что движение автобусов изменится также по улице Героя Давыдова. Ограничения будут действовать до 16 декабря.