Маршрут А-10 скорректировали из-за работ на улице Давыдова в Нижнем Новгороде

В районе дома № 4 по улице Давыдова проводятся работы АО «Нижегородский водоканал», чем и вызваны изменения маршрута общественного транспорта. Автобусы в сторону улицы Просвещенской будут ходить по улице Рябцева. В обратном направлении маршрут не изменился. О восстановлении движения по прежней схеме сообщат дополнительно.