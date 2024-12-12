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Новосибирский губернатор рассказал, когда заработает концессионная поликлиника

При отделке стен использовали неправильный материал.

Источник: Комсомольская правда

Согласно заявлению губернатора Андрея Травникова, построенные в рамках программы ГЧП поликлиники вызвали претензии у Роспотребнадзора.

— В ходе проверок Роспотребнадзора было выявлено невыполнение отдельных требований СанПиН, — цитирует губернатора «Интерфакс».

Претензии касаются материала, который использовался при отделке стен. По информации губернатора, он не позволяет проводить антибактериальную обработку.

В одной из поликлиник рабочие уже успели устранить указанные нарушения. Травников подчеркнул, что она откроется в конце 2024 года или начале 2025-го. С остальными объектами ситуация сложнее: Травников не исключает, что их могут затормозить до снижения ставки ЦБ.