Новосибирский губернатор рассказал, когда заработает концессионная поликлиника

Согласно заявлению губернатора Андрея Травникова, построенные в рамках программы ГЧП поликлиники вызвали претензии у Роспотребнадзора.
— В ходе проверок Роспотребнадзора было выявлено невыполнение отдельных требований СанПиН, — цитирует губернатора «Интерфакс».
Претензии касаются материала, который использовался при отделке стен. По информации губернатора, он не позволяет проводить антибактериальную обработку.
В одной из поликлиник рабочие уже успели устранить указанные нарушения. Травников подчеркнул, что она откроется в конце 2024 года или начале 2025-го. С остальными объектами ситуация сложнее: Травников не исключает, что их могут затормозить до снижения ставки ЦБ.