Новосибирский губернатор рассказал, когда заработает концессионная поликлиника

В одной из поликлиник рабочие уже успели устранить указанные нарушения. Травников подчеркнул, что она откроется в конце 2024 года или начале 2025-го. С остальными объектами ситуация сложнее: Травников не исключает, что их могут затормозить до снижения ставки ЦБ.