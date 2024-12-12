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Хорька-альбиноса, найденного в Новосибирске, вернули прежним хозяевам

Зверька нашли в снегу.

Источник: Предоставлено читателем

Необычного хорька-альбиноса, найденного в Первомайском районе Новосибирска, вернули прежним хозяевам. Радостной новостью поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Ольга, дочь которой обнаружила зверька в снегу.

— Опубликовали объявление о том, что нашли хорька. Отозвалась женщина. Ответила на все наши вопросы, касательные пола, возраста, особенностей животного, повадок. Оказалось, что владельцы живут с нами по соседству, — поделилась женщина.

Зверька уже отдали на прежнее место жительства. Сейчас он отдыхает на родном спальном месте.

Напомним, что найдёныша новосибирцы с улицы принесли к себе домой, чтобы потом вернуть прежним хозяевам. Если бы опекуны не откликнулись, Ольга и её семья оставили бы хорька себе.

флора и фауна