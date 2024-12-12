Хорька-альбиноса, найденного в Новосибирске, вернули прежним хозяевам

Необычного хорька-альбиноса, найденного в Первомайском районе Новосибирска, вернули прежним хозяевам. Радостной новостью поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Ольга, дочь которой обнаружила зверька в снегу.
— Опубликовали объявление о том, что нашли хорька. Отозвалась женщина. Ответила на все наши вопросы, касательные пола, возраста, особенностей животного, повадок. Оказалось, что владельцы живут с нами по соседству, — поделилась женщина.
Зверька уже отдали на прежнее место жительства. Сейчас он отдыхает на родном спальном месте.
Напомним, что найдёныша новосибирцы с улицы принесли к себе домой, чтобы потом вернуть прежним хозяевам. Если бы опекуны не откликнулись, Ольга и её семья оставили бы хорька себе.