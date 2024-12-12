На платных муниципальных парковках в Калининграде хотят ввести абонементы

Речь идёт о возможности оплачивать парковочные сессии с 19 до 9 часов, а также в выходные и праздничные дни не поминутно, как это делается в настоящее время, а по абонементу. Его первоначальную стоимость предложили установить на уровне 1170 рублей с дальнейшим возможным пересмотром в зависимости от спроса. Предложение касается двух парковок на ул. Согласия и одной на Гайдара.