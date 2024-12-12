Капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Пушкинская» начнется в январе 2025 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для проведения капитального ремонта эскалаторов на станции метро «Пушкинская». Это значит, что с 27 января до 11 июня 2025 года со стороны Винокурцевского проезда создадут технологическую площадку в 30 квадратных метров для складирования узлов и деталей оборудования при погрузочно-разгрузочных работах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.