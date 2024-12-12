Капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Пушкинская» начнется в январе 2025 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для проведения капитального ремонта эскалаторов на станции метро «Пушкинская». Это значит, что с 27 января до 11 июня 2025 года со стороны Винокурцевского проезда создадут технологическую площадку в 30 квадратных метров для складирования узлов и деталей оборудования при погрузочно-разгрузочных работах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
— Ремонт будет вестись в машинном помещении станции, — говорится в сообщении.
Все это время петербуржцы смогут пользоваться привычными проходами к зданиям. Безопасность маршрутов обеспечат. О графике работы вестибюля «Пушкинской» дополнительно сообщат в Комитете по транспорту и Петербургском метрополитене.
Напомним, сегодня, 12 декабря, на станциях метро Северной столицы в продажу поступили жетоны в честь 300-летия Монетного двора, который является старейшим предприятием по выпуску монет, наград, знаков и жетонов. Стоимость коллекционного знака составляет 500 рублей.