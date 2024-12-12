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Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди

Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ведет финальные переговоры об участии в картине Барри Левинсона «Убийство». Лента расскажет о женщине-репортере, намеренной найти настоящего убийцу президента США Джона Кеннеди.

Источник: Звук

Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ведет финальные переговоры об участии в картине Барри Левинсона «Убийство». Лента расскажет о женщине-репортере, намеренной найти настоящего убийцу президента США Джона Кеннеди.

В проекте уже задействованы Джессика Честейн, Аль Пачино, Брендан Фрейзер и Брайан Крэнстон, сообщает Deadline. Съемки пройдут в Бостоне в начале следующего года.

В октябре стало известно, что российские организаторы пытаются договориться с Лето о концертах Thirty Seconds to Mars в Москве и Санкт-Петербурге в 2025-м. Ранее сам музыкант заявил о своем желании посетить Россию во время выступления коллектива в Белграде.