Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди

Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ведет финальные переговоры об участии в картине Барри Левинсона «Убийство». Лента расскажет о женщине-репортере, намеренной найти настоящего убийцу президента США Джона Кеннеди.
В проекте уже задействованы Джессика Честейн, Аль Пачино, Брендан Фрейзер и Брайан Крэнстон, сообщает Deadline. Съемки пройдут в Бостоне в начале следующего года.
В октябре стало известно, что российские организаторы пытаются договориться с Лето о концертах Thirty Seconds to Mars в Москве и Санкт-Петербурге в 2025-м. Ранее сам музыкант заявил о своем желании посетить Россию во время выступления коллектива в Белграде.