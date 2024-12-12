ГД приняла поправку об увеличении штрафов за езду в нетрезвом виде

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой повышается размер административного штрафа за управление транспортным средством водителем, находящимся в стоянии опьянения. Поправка принята при рассмотрении во втором чтении законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.