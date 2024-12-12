ГД приняла поправку об увеличении штрафов за езду в нетрезвом виде

Изменения вносятся в статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Сейчас по всем частям этой статьи штраф составляет 30 тыс. рублей.
Также до 45 тыс. рублей вырастет штраф за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Соответствующая поправка в статью 12.26 КоАП РФ также была поддержана на пленарном заседании Госдумы.