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Монетный двор выпустил лимитированный жетон метро в честь своего 300-летнего юбилея

Коллекционный знак можно приобрести во всех кассах городской подземки.

Источник: Начальник транспортного цеха — Telegram

Лимитированный жетон в честь 300-летия Монетного двора поступил в продажу на всех станциях петербургского метрополитена. Его можно приобрести за 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

— Сегодня прошла торжественная церемония спецгашения нового коллекционного жетона Петербургского метрополитена, посвященного 300-летию Монетного двора. Мероприятие состоялось в уникальной атмосфере — на территории старейшего предприятия, где зарождалась история всех монет, памятных медалей, наград и жетонов Северной столицы, — говорится в сообщении.

К слову, сигнал о начале продаж объявили на станциях метро по радиосвязи. Жетоны без блистера будут реализовывать в кассах «Горьковской», в блистерах — на всех станциях.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что тактовое движение поездов Сестрорецк — Финляндский вокзал — Сестрорецк запустят 16 декабря. Пассажиры смогут добраться до центра города на Неве за 55 минут.

метро