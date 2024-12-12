Монетный двор выпустил лимитированный жетон метро в честь своего 300-летнего юбилея

Лимитированный жетон в честь 300-летия Монетного двора поступил в продажу на всех станциях петербургского метрополитена. Его можно приобрести за 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Сегодня прошла торжественная церемония спецгашения нового коллекционного жетона Петербургского метрополитена, посвященного 300-летию Монетного двора. Мероприятие состоялось в уникальной атмосфере — на территории старейшего предприятия, где зарождалась история всех монет, памятных медалей, наград и жетонов Северной столицы, — говорится в сообщении.
К слову, сигнал о начале продаж объявили на станциях метро по радиосвязи. Жетоны без блистера будут реализовывать в кассах «Горьковской», в блистерах — на всех станциях.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что тактовое движение поездов Сестрорецк — Финляндский вокзал — Сестрорецк запустят 16 декабря. Пассажиры смогут добраться до центра города на Неве за 55 минут.