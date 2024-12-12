В каких цветах встречать год змеи и что надеть на праздник: стильные образы для женщин и мужчин

«Лучший тренд, применимый к праздникам — тренд на ультра-женственность. В нем много голого тела и обтягивающего кроя. В жизни это не всегда уместно, а вечеринка — самое оно. Выбирайте самую прекрасную часть своего тела: ноги, плечи, спина живот и собирайте свой образ от этого. Красивые ноги достойны мини-платья или мини-шортов из бархата или шелковой тафты; изящные плечи — платья бандо. Не забываем об украшениях: серьги-люстры с кристаллами; колье или массивные, яркие браслеты — это настоящие магниты внимания. И не бойтесь оказаться overdressed. На то он и праздник», — рассказала стилист.