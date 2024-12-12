В каких цветах встречать год змеи и что надеть на праздник: стильные образы для женщин и мужчин

Новый год — это время, когда каждый хочет выглядеть ярко и чувствовать уверенность. Правильно подобранный наряд не только создаст атмосферу праздника, но и задаст тон вашему настроению на предстоящие месяцы. «Газета.Ru» выяснила, в каких цветах встречать год змеи и какие ткани и стили будут особенно актуальны в новогоднюю ночь.
Классические наряды на Новый год.
Новый год — момент, когда хочется блистать, выглядеть безупречно и чувствовать себя звездой праздника. Классика всегда была и остается беспроигрышным неподвластным времени выбором, подчеркивающим изысканный вкус, отметила в беседе с «Газетой.Ru» стилист, создатель собственного бренда одежды Tronova, блогер Дарья Тронова. Однако даже в ней есть место переменам: силуэты, которые еще десять лет назад считались идеальными, сегодня обретают новые, более современные очертания.
~Для женщин.~ Идеальным решением станет маленькое черное платье — бессмертная икона стиля, уместная как для камерных встреч, так и для званых ужинов. Прямой крой и элегантные детали — драпировка, разрез на юбке или тонкие кружевные вставки — придадут образу изысканности. Дополнить образ помогут длинные серьги с кристаллами, клатч с металлическим отблеском и лакированные лодочки.
Для более торжественных мероприятий отлично подойдет шелковое платье в пол. Обратите внимание на благородные глубокие цвета: изумрудный, сапфировый или насыщенно-бордовый. Эффектный вырез на спине, деликатный акцент в зоне декольте или отделка пайетками добавят утонченной роскоши. Завершить наряд можно босоножками на тонких ремешках и изящными украшениями.
Ценителям практичности стоит присмотреться к бархатному смокингу, женскому брючному костюму или эффектному комбинезону. Лаконичные брюки в паре с атласным топом или шелковой блузкой с бантом смотрятся современно и элегантно. Сделать такой образ еще интереснее можно остроносыми туфлями на шпильке и поясом с металлической пряжкой.
Если хочется добавить легкости и движения, обратите внимание на платья с плиссировкой или асимметричным подолом. Такие фасоны подчеркивают женственность и отлично смотрятся в танце. Шифон или органза, завышенная талия и струящиеся юбки помогут создать незабываемый актуальный образ.
~Для мужчин.~ Классический новогодний образ легко собрать, опираясь на традиционный смокинг. Черный пиджак с атласными лацканами, белая рубашка с манжетами под запонки, черный галстук-бабочка и лакированные туфли точно не оставят вас без внимания. Для менее формальных мероприятий уместен темно-синий костюм, который можно дополнить рубашкой с мелким узором, шелковым галстуком или нагрудным платком.
Любителям ретро-стиля понравится костюм-тройка графитового или насыщенно-бордового оттенка. Жилет в тон и классические оксфорды подчеркнут изысканность вашего имиджа. Для тех, кто хочет добавить нотку роскоши, прекрасным выбором станет бархатный пиджак глубокого бордового, изумрудного или фиолетового цвета, который можно сочетать с черными брюками и белой рубашкой.
~Завершите образы деталями.~ Женщинам подойдут насыщенные оттенки помады — бордовый или сливовый, выразительный макияж глаз и теплый парфюм с нотами ванили или амбры. Мужчины могут присмотреться к стильным часам с металлическим или кожаным браслетом, элегантным запонкам или шарфу, гармонирующему с костюмом. Укрепит положительное впечатление аромат с древесными или кожаными нотами.
Удобная и праздничная одежда для домашних праздников.
Домашние праздники — это уютная атмосфера, смех, разговоры с близкими и возможность отдохнуть, оставаясь стильным и нарядным. Одежда для такого вечера должна быть не только красивой, но и комфортной, чтобы вы могли легко двигаться, готовить угощения или танцевать.
~Для женщин.~ Прекрасным решением для праздника станет длинное платье-свитер, в котором мягкость трикотажа сочетается с утонченной элегантностью. Выбирайте модели с объемным силуэтом и подчеркивайте талию поясом. Нейтральные оттенки — кремовый, серый, коричневый или молочный — создадут ощущение уюта, в то время как насыщенные цвета, такие как красный или синий, добавят образу праздничной атмосферы. Завершите наряд изящными золотыми украшениями и мягкой обувью: выберите замшевые балетки или сапоги с пушистой отделкой, чтобы придать образу завершенный и стильный вид.
Другим удачным домашним вариантом станет шелковый топ в сочетании с трикотажной юбкой-миди. Этот дуэт выглядит одновременно женственно и расслабленно. На плечи можно накинуть объемный кардиган или жакет из вельвета, чтобы согреться. Для полноты образа наденьте тапочки с меховой отделкой или блестящие балетки. Еще один стильный вариант — брючный костюм для дома из мягкого бархата или кашемира, который можно сочетать с минималистичными украшениями и оригинальными носками.
~Для мужчин.~ За основу повседневно-праздничного образа отлично подойдет фланелевая рубашка в клетку, которую можно носить с твидовыми брюками или темными джинсами. Небрежно закатанные рукава и теплый кардиган с крупной вязкой придадут образу расслабленную элегантность. Альтернативой станет сочетание брюк чинос с пуловером из шерсти мериноса или кашемира. Здесь есть простор для экспериментов с цветами: например, можно соединить нежно-бежевый верх с бордовым низом. Завершить образ помогут кожаные домашние тапочки или теплые носки с лаконичным узором, добавляющие уютные акценты.
Для максимально удобного и стильного варианта подойдет домашний костюм из хлопка или бархата. Его можно комплектовать с легким шарфом или платком для придания завершенности.
~Не забудьте о деталях.~ Женщинам подойдут мягкие волны или аккуратный зализанный пучок, а к изысканному наряду можно добавить аромат с нотами ванили и сандала. Мужчинам стоит обратить внимание на древесные или цитрусовые парфюмерные композиции, дополнив их лаконичными аксессуарами — кожаным ремнем или элегантными часами.
«Для домашних праздников классно работает прием “что-то одно”. Что-то одно нарядное, а остальное удобное и комфортное. Например, уютный джемпер и юбка в пайетку или бархатный топ и расслабленные брюки на резинке — для девушек, джинсы и белая рубашка из плотного хлопка — для мужчин», — уточнила стилист.
Одежда для новогодних мероприятий на свежем воздухе.
Новогодние праздники на свежем воздухе — это прогулки под звездным небом, горячий глинтвейн и атмосфера волшебства. Одежда для таких мероприятий должна быть не только теплой, но и стильной, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно и выглядеть эффектно в любую погоду.
~Для женщин.~ Основой образа станет длинное пальто прямого силуэта или пуховик. Цвета могут быть как классическими — черный, белый, серый, так и более яркими — изумрудный, бордовый или насыщенно-синий. Под пальто идеально подойдет платье-свитер или комплект из шерстяного свитера и юбки-миди. Для дополнительного тепла используйте теплые колготки или леггинсы.
Обувь — важный элемент зимнего образа. Утепленные сапоги на устойчивом каблуке с широким голенищем или стильные короткие угги станут прекрасным вариантом. Аксессуары помогут придать образу уют и завершенность. Дополните свой стиль длинными серьгами или изящным браслетом, чтобы привнести нотку праздничности и подчеркнуть вашу индивидуальность.
~Для мужчин.~ Отличным вариантом станет удлиненный пуховик или классическое пальто из шерсти. Выбирайте утепленные модели с воротником-стойкой или капюшоном для дополнительной защиты от холода. Под верхнюю одежду идеально подойдет шерстяной свитер с высоким воротником или комплект из фланелевой рубашки и кардигана.
В качестве низа подойдут темные джинсы или брюки из плотного материала, которые легко сочетать с утепленными ботинками. Обувь должна быть не только теплой, но и устойчивой — отдавайте предпочтение моделям с протекторной подошвой. Аксессуары — шерстяной шарф, кожаные перчатки и стильная шапка — добавят образу элегантности.
Для обоих образов важно продумать ~завершающие акценты~. Женщины могут выбрать макияж с акцентом на глаза и слегка волнистую укладку, которая не боится шапки. Мужчинам стоит обратить внимание на ухоженность обуви и парфюм с древесными нотами, которые подчеркнут стиль.
Тематические наряды на Новый год.
Тематический наряд поможет создать праздничную атмосферу, подчеркнуть вашу индивидуальность и наполнить яркими эмоциями ночь, о которой мы будем вспоминать весь предстоящий год.
~Для женщин.~ Идеальным выбором станет платье, вдохновленное сказочными образами. Это могут быть блестящие наряды, украшенные пайетками или стразами, которые напоминают искрящийся снег. Длинные платья в стиле Снежной королевы с прозрачными деталями или декором из жемчуга создадут эффект магии. Если хочется чего-то более игривого, попробуйте короткое платье с перьями или яркими элементами — золотыми, серебристыми или в цветах драгоценных камней. Дополните образ туфлями на шпильке и аксессуарами, такими как диадема или серьги-капли.
Тем, кто предпочитает брюки, подойдет комбинезон с глубоким вырезом или блестящей отделкой. Добавьте к нему крупные украшения и голые босоножки. В более расслабленной обстановке, например, на тематической вечеринке в стиле 80-х, идеально подойдут металлизированные леггинсы и объемный топ.
~Для мужчин.~ Тематический наряд может включать классический смокинг с оригинальными акцентами — бархатный пиджак, лацканы контрастного цвета или галстук-бабочку с интересным рисунком. Для неформальных мероприятий подойдут яркие костюмы или рубашки с праздничным принтом — снежинками, елочными игрушками и огоньками.
Если вечеринка предполагает более креативный подход, попробуйте образ, вдохновленный поп-культурой или кино: эстетика 20-х годов с клетчатыми пиджаками и шляпами, рождественский свитер в стиле 90-х или даже костюм эльфа.
В качестве обуви выбирайте лакированные оксфорды или стильные ботинки, которые дополнят общий наряд. Завершающими штрихами станут запонки с новогодней символикой, шарф или платок с праздничным узором.
Независимо от выбора, помните о ~завершении образа деталями~. Женщины могут выбрать макияж с акцентом на блестящие стрелки или яркие губы, а также локоны или гладкую укладку. Мужчины — парфюм с древесными нотами или аксессуары, которые добавят индивидуальности.
Как одеться на корпоратив — тренды 2025 года.
Корпоратив — это возможность продемонстрировать свой стиль и индивидуальность, при этом оставаясь уместным в рамках деловой среды. Тренды 2025 года предлагают гармоничное сочетание элегантности, яркости и современных акцентов.
«Лучший тренд, применимый к праздникам — тренд на ультра-женственность. В нем много голого тела и обтягивающего кроя. В жизни это не всегда уместно, а вечеринка — самое оно. Выбирайте самую прекрасную часть своего тела: ноги, плечи, спина живот и собирайте свой образ от этого. Красивые ноги достойны мини-платья или мини-шортов из бархата или шелковой тафты; изящные плечи — платья бандо. Не забываем об украшениях: серьги-люстры с кристаллами; колье или массивные, яркие браслеты — это настоящие магниты внимания. И не бойтесь оказаться overdressed. На то он и праздник», — рассказала стилист.
~Для женщин.~ Главной тенденцией остаются платья с эффектом металлик, особенно платья-комбинации. Наряды в серебристом, золотом или бронзовом оттенке придают праздничное настроение, а асимметричный крой, драпировка или вырезы добавляют современности. Длина миди или макси подойдет для официальных мероприятий, а мини — для более расслабленной обстановки. Дополните образ минималистичными украшениями и лаковой обувью на шпильке.
Не менее актуальны брючные костюмы с женственным кроем. Облегающие жакеты с массивными плечами и широкие брюки из атласа или бархата подчеркивают силуэт и выглядят грациозно. Классический черный, изумрудный или сливовый оттенок идеально подойдут для 2025 года. Под костюм можно надеть шелковый топ или блузу с бантом, а завершить образ остроносыми туфлями или ботильонами.
Для тех, кто любит детали, стилисты предлагают добавить в наряд кружево, перья, бахрому или прозрачные элементы. Например, кружевной топ в сочетании со строгой юбкой-карандашом создаст утонченный и интересный образ, который идеально подойдет для корпоративного ужина.
~Для мужчин.~ Тренды 2025 года предлагают сочетание классики и современных материалов. Бархатные пиджаки в бордовом, сапфировом или черном оттенке станут главным акцентом образа. Их можно носить с классическими брюками или даже темными джинсами, если дресс-код позволяет неформальность. Завершить образ помогут галстук-бабочка или шелковый платок в нагрудный карман.
Актуальны также костюмы в клетку или с тонкой полоской, которые придают классическому образу индивидуальность. Сдержанные оттенки серого, синего или зеленого создают стильный и современный лук. Если строгий костюм не обязателен, можно сосредоточиться на рубашке — модели с геометрическим принтом или тонкими линиями отлично подойдут для корпоративного вечера.
~Дополните стиль деталями.~ Женщинам подойдет макияж с акцентом на блестящие губы или выразительные глаза, а также укладка — легкие локоны или гладкий низкий хвост. Мужчинам позволят выглядеть стильно запонки, часы на кожаном ремешке и парфюм с древесными нотами амбры и кедра.
В каких цветах и тканях встречать год змеи.
2025 год пройдет под символом деревянной змеи, которая ассоциируется на Востоке не только с мудростью, но и обновлением. Элемент дерева добавляет энергию роста и гармонии, поэтому выбор правильных цветов и тканей для новогодней ночи поможет правильно настроиться и создать праздничное настроение. Встречая этот год, обратите внимание на оттенки и материалы, которые отражают символику года и подчеркивают вашу индивидуальность, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» астронумеролог Наталья Дмитриева.
По словам астронумеролога, зеленые оттенки станут идеальным выбором для грядущего праздника: от нежного фисташкового до глубокого изумрудного — эти цвета могут послужить как основой образа, так и выразительным акцентом в аксессуарах. Не менее актуальными станут коричневые и древесные тона, подчеркивающие связь с элементом дерева. Шоколадные, ореховые и прочие природные оттенки придадут наряду ощущение тепла и благородной уверенности.
Для создания праздничного блеска отдайте предпочтение золотым, бронзовым или медным оттенкам — они подчеркнут роскошь и утонченность, с которыми ассоциируется символ года. Добавьте аксессуары или детали с металлическим блеском, чтобы сделать образ еще более эффектным. Белый и кремовый цвета придадут свежести и легкости, гармонично дополняя золотые или зеленые акценты. А вот от черного, по словам Дмитриевой, лучше воздержаться.
Что касается тканей, в 2025 году нужно выбирать материалы, которые отражают грацию и утонченность змеи. Шелк станет идеальным выбором благодаря гладкости и блеску. Бархат подчеркнет роскошь и изысканность, особенно в глубоких тонах зеленого, коричневого или золотого. Атлас с его блестящей поверхностью добавит утонченности платьям или юбкам. Для более легкого образа используйте кружево, а для уютной атмосферы — трикотажные изделия, особенно с блестящей нитью или праздничным декором.