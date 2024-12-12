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«Действия НАТО, Украина, деструктивная риторика европейских стран». Лукашенко предупредил Совет безопасности, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону

Лукашенко заявил, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что военная обстановка вокруг республики изменилась не в лучшую сторону, сообщает БелТА.

В целом, белорусский президент обратил внимание на то, что военно-политическая обстановка вокруг Беларуси изменилась за последние годы «и не в лучшую сторону». При этом основной тенденцией последнего времени Лукашенко назвал накапливание конфликтного потенциала в разных регионах мира. При этом он отметил, что, пытаясь продемонстрировать свою значимость и претендуя на роль лидеров в регионе, отдельные страны продолжают нагнетание обстановки вокруг Беларуси.

— Действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Беларуси, — продолжил глава государства, говоря о свидетельствах непрекращающихся попыток расшатать внутриполитическую ситуацию в республике.

Еще Александр Лукашенко запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси: «Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки».

Кроме того, глава Беларуси запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси.

Еще президент предупредил о действиях в отношении вероятных противников Беларуси.

Тем временем Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях.