«Действия НАТО, Украина, деструктивная риторика европейских стран». Лукашенко предупредил Совет безопасности, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону

В целом, белорусский президент обратил внимание на то, что военно-политическая обстановка вокруг Беларуси изменилась за последние годы «и не в лучшую сторону». При этом основной тенденцией последнего времени Лукашенко назвал накапливание конфликтного потенциала в разных регионах мира. При этом он отметил, что, пытаясь продемонстрировать свою значимость и претендуя на роль лидеров в регионе, отдельные страны продолжают нагнетание обстановки вокруг Беларуси.