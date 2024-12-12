РОСКОНЦЕРТ организовал тысячи показов спектаклей и концертов по всей России

«Гастроли федеральных театров играют колоссальную роль в культурной жизни принимающего региона, я считаю. Культура того или иного региона не может и не должна вариться в собственном соку — иначе закиснет. Получив приглашение принять участие в программе “Большие гастроли”, мы сразу решили, что отправимся по городам с последней премьерой — спектаклем “Бедность не порок” по пьесе Александра Николаевича Островского», — рассказала народная артистка РФ Надежда Бабкина. Выбор произведения, по ее словам, связан с «Годом семьи», который отмечает Россия, ведь постановка «как раз о взаимоотношениях взрослых и детей».