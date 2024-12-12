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В Калининградской области в 2025 году введут социальные карты на продукты

Такие меры помощи в регионе уже действовали, их возвращают.

В 2025 году в Калининградской области планируют ввести социальные карты на продукты. Об этом во время прямой линии 12 декабря сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

— Мы решили возобновить социальную карту, которая когда-то действовала. Карта направлена на уязвимые и социально незащищенные категории граждан, — сказал глава региона.

Он отметил, что перечень продукции, которую можно будет по карте купить, планируют расширить.

Также губернатор сказал, что практика голубых ценников в магазинах будет продолжена. Перечень позиций увеличат до 36 позиций, а наценку будут контролировать.