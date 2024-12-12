Штормовое предупреждение о метелях и гололедице объявили в Ростовской области

С 13 по 15 декабря местами в Ростовской области ожидаются снег, метель и гололедица. Западный и северо-западный ветер должен усилиться до 15−20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
Жителей области просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Во время дождей, снегопадов и при сильном ветре лучше не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. В случае опасности следует звонить по номеру «112».
Напомним, ранее синоптики сообщили, что в регионе в ночное время возможно похолодание до −13 градусов.