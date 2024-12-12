Снегопады обрушатся на Башкирию в пятницу 13-го

Пятница 13-го принесет жителям Башкирии непогоду. Об этом предупреждают синоптики республики. По их словам, в последний рабочий день недели на регион обрушатся снегопады и сильные метели, при порывах ветер разовьется до 20 м/с.
— Завтра по республике ожидаются сильный снег ночью, метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, — говорится в сообщении.
Автомобилистов предупреждают и об опасностях на дорогах: из-за метели видимость упадет до 500 метров и менее. Водителей просят быть внимательными и осторожными.
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