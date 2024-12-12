Актер Артем Ткаченко рассказал губернатору о разбитых тротуарах в Калининграде

В эфире прямой линии с губернатором Алексеем Беспрозванных прозвучал вопрос от актера театра и кино Артема Ткаченко, уроженца Калининграда. Он записал видеообращение к главе региона и попросил обратить внимание на состояние тротуаров в Калининграде. Артист сказал, что он — отец троих детей и с коляской даже в центре города, порой, трудно пройти.
Губернатор Алексей Беспрозванных согласился с проблемой. Вспомнил, как, приехав в Калининградскую область тоже обратил внимание на разбитые тротуары.
— Сначала состояние тротуаров мне объясняли, что это историческое наследие. Но прошло почти 80 лет. Пора бы привести тротуары в порядок, — сказал губернатор и напомнил об отдельной программе по ремонту тротуаров, на которую только из администрации города выделено 250 млн рублей. Финансирует программу и область.
.— Сделаем программу трехлетнюю, которая позволяет планомерно привести в порядок тротуары, парки, зоны отдыха. Нужен комплексный подход, — сказал глава региона.
Артема Ткаченко он пригласил в Калининградскую область в год ее 80-летия, в 2026 году, чтобы «посмотреть на изменения, которые произойдут».