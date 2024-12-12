Актер Артем Ткаченко рассказал губернатору о разбитых тротуарах в Калининграде

— Сначала состояние тротуаров мне объясняли, что это историческое наследие. Но прошло почти 80 лет. Пора бы привести тротуары в порядок, — сказал губернатор и напомнил об отдельной программе по ремонту тротуаров, на которую только из администрации города выделено 250 млн рублей. Финансирует программу и область.