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Актер Артем Ткаченко рассказал губернатору о разбитых тротуарах в Калининграде

Глава региона в прямом эфире обсудил тему ремонта дорожек для пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

В эфире прямой линии с губернатором Алексеем Беспрозванных прозвучал вопрос от актера театра и кино Артема Ткаченко, уроженца Калининграда. Он записал видеообращение к главе региона и попросил обратить внимание на состояние тротуаров в Калининграде. Артист сказал, что он — отец троих детей и с коляской даже в центре города, порой, трудно пройти.

Губернатор Алексей Беспрозванных согласился с проблемой. Вспомнил, как, приехав в Калининградскую область тоже обратил внимание на разбитые тротуары.

— Сначала состояние тротуаров мне объясняли, что это историческое наследие. Но прошло почти 80 лет. Пора бы привести тротуары в порядок, — сказал губернатор и напомнил об отдельной программе по ремонту тротуаров, на которую только из администрации города выделено 250 млн рублей. Финансирует программу и область.

.— Сделаем программу трехлетнюю, которая позволяет планомерно привести в порядок тротуары, парки, зоны отдыха. Нужен комплексный подход, — сказал глава региона.

Артема Ткаченко он пригласил в Калининградскую область в год ее 80-летия, в 2026 году, чтобы «посмотреть на изменения, которые произойдут».