Раскрыт механизм действия мозговых волн на формирование памяти во время сна

Все живые существа со сложной нервной системой чередуют периоды активности и покоя в своей жизнедеятельности. Недавно ученые обнаружили, что причиной существования сна, помимо консолидации памяти и исправления различных повреждений мускулов, может быть то, что в это время клетки мозга проводят масштабные «ремонтные работы» по починке своей собственной ДНК. Оказалось, что повреждения быстро накапливаются в геноме по мере бодрствования, так как в это время они почти не исправляются клетками.