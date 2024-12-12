Раскрыт механизм действия мозговых волн на формирование памяти во время сна

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Немецкие нейрофизиологи выяснили, что синхронные колебания активности, возникающие в мозге во время фазы глубокого сна, меняют работу нервных окончаний нейронов коры таким образом, что те становятся особенно восприимчивыми к новой информации. Об этом сообщила пресс-служба Шарите-Медицинского университета Берлина.
«На протяжении многих лет нам было известно, что эти колебания напряжения способствуют закреплению воспоминаний, что усиление этих волн способствует улучшению памяти. До настоящего времени мы не знали, что именно происходит при формировании воспоминаний. Это было связано с тем, что потоки информации в человеческом мозге очень сложно отслеживать», — пояснил профессор Шарите Йерг Гейгер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые впервые получили эти сведения в рамках эксперимента, в ходе которого ученые изучили активность нейронов в образцах коры мозга, которые были извлечены из организма 45 добровольцев, проходивших операции по удалению опухолей или очагов эпилепсии. Ученые подготовили тонкие срезы из этих проб тканей мозга и проследили за действием разных типов мозговых волн на нейроны, участвующие в хранении воспоминаний.
Для этого исследователи вставили набор из большого числа электродов в мембраны нейронов при помощи специальных микропипеток и проследили, как менялось состояние их внешней оболочки, а также характер вырабатываемых ими импульсов при взаимодействии с соседними клетками коры. Для повышения точности замеров ученые подключали к каждому нерву не один, а сразу несколько электродов, что позволило им всесторонне изучить перемены в их активности.
В ходе этих наблюдений исследователи обнаружили, что коллективные колебания электрической активности нейронов, похожие по своим свойствам на активность мозга во время глубокой фазы сна, необычно сильно влияли на работу синапсов, соединяющих соседние нейроны коры. Так, нервные клетки становились максимально восприимчивыми к считыванию сигналов из внешней среды и запоминанию новой информации.
«Мы обнаружили, что синапсы работают наиболее эффективно в момент роста напряжения. Если мозг начнет воспроизводить воспоминания во время этого короткого “окна” времени, то долгосрочная память об этих событиях будет формироваться особенно эффективно. Это говорит о том, что колебания, возникающие во время глубокого сна, делают кору мозга особенно восприимчивой к новой информации», — подытожил научный сотрудник Шарите Франц Миттермайер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
О пользе сна.
Все живые существа со сложной нервной системой чередуют периоды активности и покоя в своей жизнедеятельности. Недавно ученые обнаружили, что причиной существования сна, помимо консолидации памяти и исправления различных повреждений мускулов, может быть то, что в это время клетки мозга проводят масштабные «ремонтные работы» по починке своей собственной ДНК. Оказалось, что повреждения быстро накапливаются в геноме по мере бодрствования, так как в это время они почти не исправляются клетками.