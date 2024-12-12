Новая дорога связала три крупных ЖК в Нижнем Новгороде

В 2024 году новая дорога, соединяющая улицы Академика Сахарова и Генерала Ивлиева, позволила связать жилые комплексы «Анкудиновский парк», «Цветы» и «Новая Кузнечиха». Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на заседании Гордумы, отчитываясь о реализации нацпроектов в 2024 году.
Дорогу построили по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», который направлен на создание дорожной и социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах.
«Дорога введена в эксплуатацию на пять месяцев раньше запланированного срока, — сообщил глава города. — Помимо основных работ по строительству, обустроены местные проезды, тротуары, установлены новые светофорные объекты, выполнено переустройство коммуникаций: кабельных линий, линий электропередач, газопровода, водопровода, водоотведения с устройством ливневой канализации».
Кроме того, по проекту «Жилье» в ЖК «Новая Кузнечиха» построена новая школа на 1225 детей и выполнено благоустройство прилегающей территории. Образовательное учреждение открылось 2 сентября.
«Здесь располагаются современные и удобные для ребят спортивные зоны, — добавил Юрий Шалабаев. — Кроме того, проведено дооснащение школы специализированным лабораторным и цифровым оборудованием, приобретены робототехнические наборы, 3D-принтер и многое другое».