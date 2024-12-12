Новая дорога связала три крупных ЖК в Нижнем Новгороде

В 2024 году новая дорога, соединяющая улицы Академика Сахарова и Генерала Ивлиева, позволила связать жилые комплексы «Анкудиновский парк», «Цветы» и «Новая Кузнечиха». Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на заседании Гордумы, отчитываясь о реализации нацпроектов в 2024 году.