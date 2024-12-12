Омский НПЗ провел кейс-чемпионат на тему переработки нефти для старшеклассников

«Наше предприятие разработало многоступенчатую программу для пополнения кадрового резерва. Уже со старших классов ведется работа с одаренными учениками в рамках программы “Школа — ссуз — вуз — ОНПЗ”. Дети учатся решать производственные задачи, готовят научные и инженерные проекты. В будущем самых талантливых и амбициозных из них будем ждать на Омском НПЗ», —сказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.