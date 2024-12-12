Омский НПЗ провел кейс-чемпионат на тему переработки нефти для старшеклассников

Кейс-чемпионат «PRO нефть» прошел в Омском Политехе. В соревнованиях участвовали 92 ученика из 23 образовательных учреждений региона. Школьники в течение недели посещали лекции, изучая основы нефтепереработки и отрабатывали новые знания на практике.
Ребята решали производственные задачи, а также учились работать в команде. Оценивали выполнение заданий молодые сотрудники ОНПЗ, которые недавно окончили вуз.
«Профориентационная работа со школьниками повышает привлекательность профессии нефтепереработчика и предоставляет возможности реализации в родном регионе. Благодаря кейс-чемпионату “PRO нефть” участники повышают свой уровень знаний и определяются с выбором карьерного пути», — сказала министр образования Омской области Ольга Степанова.
Победила команда лицея № 145. Участники получили дипломы, дающие приоритетное право при отборе на целевые места при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти». В тройку лидеров также вошли многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 и лицей № 92.
«Наше предприятие разработало многоступенчатую программу для пополнения кадрового резерва. Уже со старших классов ведется работа с одаренными учениками в рамках программы “Школа — ссуз — вуз — ОНПЗ”. Дети учатся решать производственные задачи, готовят научные и инженерные проекты. В будущем самых талантливых и амбициозных из них будем ждать на Омском НПЗ», —сказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
С этого года кейс-чемпионат проводится и для студентов колледжей. Турнир «PRO нефть» является частью программы «Школа — ссуз — вуз — ОНПЗ», направленной на раннюю профориентацию учащихся.