В Ростовской области усилили охрану хвойных деревьев

В Ростовской области в преддверии новогодних праздников усилили охрану хвойных деревьев. Об этом говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии Дона.
На лесных участках сейчас ведется постоянное наблюдение и патрулирование. Также в разных местах установили фотоловушки. Так деревья защищают от нелегальной вырубки.
Жителям Дона напоминают: за повреждение елей и сосен предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Ранее журналист «КП — Ростов-на-Дону» выяснил, какую ель выбрать домой и сколько она будет стоить в донской столице.