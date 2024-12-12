Девяносто процентов бездомных в Ростове составили мужчины

Анализ работы прошлых лет показывает, что, как правило, это люди со средне-специальным образованием, примерно 30 процентов были судимы не один раз, чаще всего — за преступления против собственности. Примерно 66 процентов нуждаются в жилье, 47 процентов — в восстановлении документов, 11 процентов — в работе и материальной поддержке. А самые распространенные причины, по которым люди остаются на улице, это нарушение закона, зависимость от алкоголя и наркотиков, конфликты в семье. Однако есть и те, кто стал жертвой мошенников с недвижимостью и недобросовестных работодателей.