Девяносто процентов бездомных в Ростове составили мужчины

Примерно 90 процентов бездомных — это мужчины — такую статистику приводит «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону».
Так, в прошлом году в центр обратилось 373 человек, в том числе 329 мужчин. Большинство из них в возрасте от 46 до 59 лет (132 человека), на втором месте — мужчины в возрасте 60−74 года (109 человек).
Анализ работы прошлых лет показывает, что, как правило, это люди со средне-специальным образованием, примерно 30 процентов были судимы не один раз, чаще всего — за преступления против собственности. Примерно 66 процентов нуждаются в жилье, 47 процентов — в восстановлении документов, 11 процентов — в работе и материальной поддержке. А самые распространенные причины, по которым люди остаются на улице, это нарушение закона, зависимость от алкоголя и наркотиков, конфликты в семье. Однако есть и те, кто стал жертвой мошенников с недвижимостью и недобросовестных работодателей.