Перед Новым годом изменят расписание электричек из Воронежа в Белгород

С середины декабря изменят расписание поездов, едущих с вокзала Воронеж-1 до Белгорода через Старый Оскол. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании (ППК) «Черноземье».
Электричка № 7205/7207 с 16 по 30 декабря по понедельникам и субботам отправится в путь из Воронежа в 06.48, в Старом Осколе она остановится в 8.37, а в Белгород прибудет в 11.08.
Поезд № 7201/7203 будет ездить по пятницам и воскресеньям с 15 по 29 декабря. С вокзала «Воронеж-1» он будет отправляться в 13.35. До Белгорода он доберется в 17.56.
Электричка № 7202/7204 «Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1», начиная с 15 декабря, будет ездить четыре раза в неделю — с пятницы по понедельник. Поезд отправится в путь в 18.11. Прибывать на главный железнодорожный вокзал Воронежа он будет в 22.22.
Также в декабре 2024 года отменят четыре электрички, соединяющие Воронеж, Старый Оскол и Белгород. Ниже представлены номера этих поездов и даты, в которые они не отправятся в путь:
№ 7127/7129 — 20 и 27 декабря;
№ 7111/7113 — 16, 21, 23, 28 и 30 декабря;
№ 7119/7125 — 15, 22 и 29 декабря;
№ 7118/7116 (15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 декабря.
С середины декабря расписание трех электричек, курсирующих между Воронежем и Белгородом, поменяют, а еще четыре поезда отменят.