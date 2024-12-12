Германский амулет изменил представления о распространении христианства

Ученые объясняют, что таких ранних свидетельств присутствия христианства в регионе ранее не было. Имеющиеся артефакты подтверждают, что христиане жили в конце второго столетия на древнеримских территориях в Галлии и Верхней Германии, то есть к западу от Рейна, а также есть свидетельства из четвертого века н. э. из североальпийских регионов, то есть к югу от Франкфурта-на-Майне. Помимо прочего артефакт показывает культурную значимость города Нида как центрального римского поселения на германских территориях.