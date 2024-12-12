Германский амулет изменил представления о распространении христианства

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Германские ученые обнаружили на раскопках во Франкфурте-на-Майне амулет с гравировкой внутри, который подтверждает, что христиане присутствовали в регионе как минимум на 50 лет раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба Лейпцигского центра археологии в Майнце (LEIZA).
Амулет был найден в 2017 году во время раскопок на древнем месте захоронений, который находится в одном из районов современного Франкфурта-на-Майне. В начале первого тысячелетия там находился древнеримский город Нида. Ученые датируют находку 230−270 годами нашей эры. «Таким образом, это самое ранее доказательство существования христианства в регионе, оно минимум на 50 старше ранее известных археологических находок», — сообщает пресс-служба, отмечая, что это «научная сенсация».
В 2020 году ученые в LEIZA сделали рентгенограмму амулета, внутри которого оказалась фольга из серебра с гравировкой. Качество устаревшего материала при этом не позволяло его развернуть, не поломав его на мелкие кусочки, поэтому ученые создали его виртуальную модель с помощью метода компьютерной томографии, а затем смогли «развернуть» эту модель и восстановить текст гравировки.
Текст на латинском языке расшифровал профессор Института имени Гёте во Франкфурте-на-Майне Йорг Штельцнер. Ученые характеризуют его как «необычайно сложно сформулированный» и предполагают, что у его автора был значительный опыт в составлении текстов. Текст начинается с восславления апостола Тита и Иисуса Христа, его содержание указывает на то, что владелец амулета считал его своей защитой от «напастей и неудач». «Это спасительное средство защищает человека, который предает себя воле господа Иисуса Христа, сына божьего», — гласит гравировка.
Ученые объясняют, что таких ранних свидетельств присутствия христианства в регионе ранее не было. Имеющиеся артефакты подтверждают, что христиане жили в конце второго столетия на древнеримских территориях в Галлии и Верхней Германии, то есть к западу от Рейна, а также есть свидетельства из четвертого века н. э. из североальпийских регионов, то есть к югу от Франкфурта-на-Майне. Помимо прочего артефакт показывает культурную значимость города Нида как центрального римского поселения на германских территориях.
Также необычной характеристикой находки ученые называют то, что ее текст «исключительно христианский» — другие подобные амулеты примерно из того же периода обычно содержали иудейские и языческие элементы. Авторы исследования подчеркивают, что оценка научной значимости находки только начинается. Ожидается, что она в ближайшие годы повлияет на исследования в таких областях, как религиоведение, теология, история религии.