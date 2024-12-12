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Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

В Алматы запускают новый автобусный маршрут — он начнет курсировать с завтрашнего дня, 13 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Источник: Nur.kz

Маршрут № 91 сообщением’мкр. Нуршашкан — Ж/Д вокзал Алматы-2"начнет курсировать с 13 декабря.

Обслуживать маршрут будет перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс» автобусами на газе марки Golden Dragon с ежедневным выходом 12 единиц подвижного состава и плановым интервалом в 12 минут.

«Следует отметить, что согласно правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом маршрут передан перевозчику до проведения конкурса на обслуживание маршрута и будет функционировать в тестовом режиме. По итогам возможны корректировки схемы движения с учетом пассажиропотока и потребности населения», — добавили в акимате.