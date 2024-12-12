Сан-Хосе
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон зимних опят начался в лесах Ленобласти

Зимние опята могут выдерживать морозы до −10 градусов.

Источник: Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть

Сезон зимних опят начался в лесах Ленобласти. Эти грибы свое название получили не просто так. Они стойко могут переносить морозы до −10 градусов и не погибать. Кроме того, во время оттепели они продолжают расти. Собирать такие опята при условии теплой зимы можно до самой весны. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».

— У молодых зимних опят, которые еще не переносили холодов, шляпка будет янтарного, медово-желтого цвета, а у переживших морозы — желто-коричневая. Сначала она правильной округлой формы с ровными краями, но со временем край ломается. Ножка у гриба характерного темно-коричневого цвета, а с возрастом может стать почти черной, — добавил биолог.

Зимние опята довольно популярны в странах Юго-Восточной Азии. В Китае, например, их культивируют. Эти грибы можно найти и в магазинах Северной столицы в маринованном виде. Любители тихой охоты тоже могут мариновать эти грибы. Также они годятся для варки, жарки и сушки.

флора и фауна