Сезон зимних опят начался в лесах Ленобласти. Эти грибы свое название получили не просто так. Они стойко могут переносить морозы до −10 градусов и не погибать. Кроме того, во время оттепели они продолжают расти. Собирать такие опята при условии теплой зимы можно до самой весны. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
— У молодых зимних опят, которые еще не переносили холодов, шляпка будет янтарного, медово-желтого цвета, а у переживших морозы — желто-коричневая. Сначала она правильной округлой формы с ровными краями, но со временем край ломается. Ножка у гриба характерного темно-коричневого цвета, а с возрастом может стать почти черной, — добавил биолог.
Зимние опята довольно популярны в странах Юго-Восточной Азии. В Китае, например, их культивируют. Эти грибы можно найти и в магазинах Северной столицы в маринованном виде. Любители тихой охоты тоже могут мариновать эти грибы. Также они годятся для варки, жарки и сушки.