Сезон зимних опят начался в лесах Ленобласти. Эти грибы свое название получили не просто так. Они стойко могут переносить морозы до −10 градусов и не погибать. Кроме того, во время оттепели они продолжают расти. Собирать такие опята при условии теплой зимы можно до самой весны. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».