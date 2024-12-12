В Челябинске определили 100 локаций для размещения елочных базаров

В соответствии с заключенными договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, предприниматели за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2025 года. Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города.