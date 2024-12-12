В Челябинске определили 100 локаций для размещения елочных базаров

Сообщается, что согласованы места размещения предновогодних ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую праздничную атрибутику.
Основная их часть начнет работу 14 декабря, в Калининском районе елочные базары откроются чуть позже — 18 декабря.
«В случае выявления незаконных, не нанесенных на карту мест торговли, мы будем принимать соответствующие меры и привлекать к ответственности», — отметил глава города Алексей Лошкин.
Больше всего мест — 25 — будет в Ленинском районе, 20 — в Курчатовском, 18 — Калининском, 13 — Металлургическом, по 8 — в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах.
Напомним, за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность: штраф от 1 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 50 тыс. рублей — должностных лиц, от 50 до 200 тыс. рублей — компании.
В соответствии с заключенными договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, предприниматели за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2025 года. Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города.