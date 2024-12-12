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Продукты в Омской области в ноябре подорожали еще 2%

Статистику опубликовали в Омскстате.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Омскстата, цены на продукты питания в Омской области в ноябре выросли в среднем на 2%. Наиболее существенный рост цен произошел в категориях овощей (на 2,2−59,5%) и фруктов (на 0,7−14%).

Однако некоторые позиции подешевели, в частности: апельсины (на 2,1%), лимоны (на 6,3%) и яблоки (на 2,4%).

Также на 3,5−4,5% подорожали подсолнечное и сливочное масло, хлеб и молоко.

В то же время стали дешевле мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,5−3,7%), вареные колбасы (на 2,9%), детский творожок (на 2,6%), консервированные и маринованные овощи (на 2,4%), охлажденные и мороженые куры (на 2,3%), а также овсяные и перловые крупы (на 2,2%).