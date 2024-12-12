Продукты в Омской области в ноябре подорожали еще 2%

Согласно данным Омскстата, цены на продукты питания в Омской области в ноябре выросли в среднем на 2%. Наиболее существенный рост цен произошел в категориях овощей (на 2,2−59,5%) и фруктов (на 0,7−14%).
Однако некоторые позиции подешевели, в частности: апельсины (на 2,1%), лимоны (на 6,3%) и яблоки (на 2,4%).
Также на 3,5−4,5% подорожали подсолнечное и сливочное масло, хлеб и молоко.
В то же время стали дешевле мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,5−3,7%), вареные колбасы (на 2,9%), детский творожок (на 2,6%), консервированные и маринованные овощи (на 2,4%), охлажденные и мороженые куры (на 2,3%), а также овсяные и перловые крупы (на 2,2%).