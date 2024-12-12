Продукты в Омской области в ноябре подорожали еще 2%

В то же время стали дешевле мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,5−3,7%), вареные колбасы (на 2,9%), детский творожок (на 2,6%), консервированные и маринованные овощи (на 2,4%), охлажденные и мороженые куры (на 2,3%), а также овсяные и перловые крупы (на 2,2%).