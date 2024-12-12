Движение транспорта временно ограничили в трех районах Новосибирска

В Октябрьском, Ленинском, а также Центральном районах Новосибирска временно ограничили движение транспорта. Так, например, из-за ремонта теплотрасс до 19 декабря сузили проезжую часть рядом с домом № 46 на Грибоедова и около дома № 61 на Крылова. По той же причине до 28 декабря сузили дорогу рядом с домами № 41−51 на Титова.