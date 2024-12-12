Движение транспорта временно ограничили в трех районах Новосибирска

В Октябрьском, Ленинском, а также Центральном районах Новосибирска временно ограничили движение транспорта. Так, например, из-за ремонта теплотрасс до 19 декабря сузили проезжую часть рядом с домом № 46 на Грибоедова и около дома № 61 на Крылова. По той же причине до 28 декабря сузили дорогу рядом с домами № 41−51 на Титова.
— По 20 декабря на 2 метра сужается проезжая часть ул. Мостовой в районе здания № 3, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ограничение на Мостовой ввели из-за ремонта электрокабеля. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать ПДД, а также руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами.