Пермский зоопарк приглашает гостей на Новогоднюю елку

Центральным событием праздника станет показ спектакль для детей «Как Медвежонок зимой не спал». Это история о проснувшемся посреди зимы Мишутке. Вместо сна в своей берлоге он отправился на поиски меда, чем очень переполошил обитателей зимнего леса.