Пермский зоопарк приглашает гостей на Новогоднюю елку

Пермский зоопарк приглашает 15 декабря на Новогоднюю елку. Для гостей зоопарка проведут показательные кормления животных и покажут спектакль.
Сотрудники Пермского зоопарка покажут кормление кормления самых необычных обитателей — водяных агам, мангустов, носух и сурикатов.
Центральным событием праздника станет показ спектакль для детей «Как Медвежонок зимой не спал». Это история о проснувшемся посреди зимы Мишутке. Вместо сна в своей берлоге он отправился на поиски меда, чем очень переполошил обитателей зимнего леса.
Посетителей зоопарка с развлекательной программой будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Они также станут участниками церемонии награждения победителей конкурса елочных игрушек «Новый год в Пермском зоопарке».
Участие в новогодней программе по входным билетам. Начало в 14:00. (0+).
Огни на главной новогодней ели Перми зажгут 14 декабря. Глава Перми рассказал о предстоящих новогодних праздниках.