Омская «Богиня вдохновения» претендует на международную премию

Уличная работа, созданная итальянским художником на арт-фестивале «Омск — ты просто космос» вошла в 50 лучших проектов конкурса, поддерживающего уличное искусство по всему миру. Граффити носит название «Богиня вдохновения».
Премию «Street Art Cities “Best Of Awards” организовала платформа Street Art Cities, которая занимается продвижением уличного искусства по всему миру. В этом году в конкурсе представлены три категории: лучший экспертный выбор, лучший выбор художников и лучший народный выбор.
Голосование продлится до 20 декабря, и жители Омска могут принять в нем участие. Граффити «Богиня вдохновения» появилась на доме по адресу: 2-я Поселковая, 14.