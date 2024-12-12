Власти Ростовской области опровергли увольнение замгубернатора Вадима Артемова

В правительстве Ростовской области опровергли информацию о возможном увольнении заместителя губернатора Вадима Артемова. Официальный комментарий предоставили в чате пресс-центра донских властей.
— Обо всех кадровых решениях пресс-служба всегда сообщает очень быстро, как только подписывается документ. Никаких документов на этот счет нет, — сообщили журналистам.
Вадим Артемов с 2010 года занимает должность заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства Ростовской области. Ранее в разные годы чиновник был советником первого заместителя председателя правительства Московской области и заместителем главы администрации Ленинского муниципального района Московской области (по социальным вопросам).
В 1992 году окончил Гуманитарную академию ВС РФ по военно-гуманитарной специальности. За период военной службы прошел путь от командира взвода до старшего офицера отделения воспитательной работы соединения. Ветеран военной службы, полковник запаса.
В 2008 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ. Кандидат экономических наук. Имеет государственные награды.