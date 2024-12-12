Губернатор пообещал отремонтировать поликлинику на Огарёва

«Я думаю, что решение следующее. Мы когда откроем именно эту поликлинику на Марии Расковой, мы перейдём на ремонт на Огарёва», — сообщил губернатор и прокомментировал состояние поликлиники: «Меня, конечно, удивили условия, в которых там обслуживаются пациенты и работают врачи. Там сейчас объединена и детская, и взрослая, поэтому, конечно, такого не должно быть. Мы обязательно проведём там ремонт, я уже такие поручения дал. После переезда в основной корпус мы проведем ремонт и потом распределим потоки».