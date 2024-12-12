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Губернатор пообещал отремонтировать поликлинику на Огарёва

Завершение строительства поликлиники на Расковой намечено на конец апреля 2025 года.

Ремонт поликлиники на Огарёва начнут после открытия корпуса на Расковой. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил во время прямой линии в четверг, 12 декабря.

«Я думаю, что решение следующее. Мы когда откроем именно эту поликлинику на Марии Расковой, мы перейдём на ремонт на Огарёва», — сообщил губернатор и прокомментировал состояние поликлиники: «Меня, конечно, удивили условия, в которых там обслуживаются пациенты и работают врачи. Там сейчас объединена и детская, и взрослая, поэтому, конечно, такого не должно быть. Мы обязательно проведём там ремонт, я уже такие поручения дал. После переезда в основной корпус мы проведем ремонт и потом распределим потоки».

Ранее пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что завершение строительства поликлиники на Расковой намечено на конец апреля 2025 года. В ходе строительства подрядчик столкнулся с технологическими сложностями при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта.