«Знает только президент России». Генштаб сказал о количестве комплексов «Орешник» для размещения в Беларуси

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси сказали о количестве российских ракетных комплексов «Орешник», которые планируются для размещения в Беларуси, сообщает БелТА.
Так, начальник Генштаба ВС Павел Муравейко по итогам заседания Совета безопасности сказал, что пока неизвестно, сколько именно ракетных комплексов Россия планирует поставить в республику. Но уточнил, что данная информация известна лишь российскому президенту Владимиру Путину.
— Об этом знает только президент России, — прокомментировал первый заместитель министра обороны Беларуси.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что белорусский президент дал отдельное поручение по ракетному комплексу «Орешник» в Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии. Кроме того, президент сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси.
Еще Александр Лукашенко предупредил Совет безопасности, что обстановка вокруг Беларуси изменилась не в лучшую сторону: «Действия НАТО, Украина, деструктивная риторика европейских стран».
И также белорусский лидер запретил самоуспокаиваться из-за военной обстановки вокруг Беларуси: «Нельзя считать, что мы умные, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки».