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В Новосибирске вернули свет жителям почти 200 домов в Ленинском районе

Свет есть на всей территории.

Источник: Комсомольская правда

12 декабря отключение электроэнергии затронуло жителей Ленинского района Новосибирска. К настоящему времени специалистам удалось восстановить подачу ресурса.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент свет есть во всех домах на указанной территории. Напомним, что под обесточку попали как минимум 175 домов по улицам Забалуева, Халтурина, Филатова, Янтарная, Гризодубовой, Планировочная, 1-я Чулымская, 3-я Чулымская и 2-я Шоссейная.

Как сообщала КП-Новосибирск, отключение в Ленинском районе также фиксировалось 6 декабря. От ресурса были отрезаны сразу 114 домов на улице Танкистов, а также нескольких переулках улицы Экскаваторная (со 2 по 5).

ЖКХ