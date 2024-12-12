В Новосибирске вернули свет жителям почти 200 домов в Ленинском районе

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент свет есть во всех домах на указанной территории. Напомним, что под обесточку попали как минимум 175 домов по улицам Забалуева, Халтурина, Филатова, Янтарная, Гризодубовой, Планировочная, 1-я Чулымская, 3-я Чулымская и 2-я Шоссейная.