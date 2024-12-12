Фицо заявил, что Украина проиграет, а Запад вернется к обычным отношениям с РФ

Киев, по последней информации СМИ, не настроен на прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский во время недавней встречи с Трампом заявил, что сначала для этого нужны «гарантии», передали источники Reuters. Трамп же настаивает на немедленной остановке боевых действий и начале переговоров. Украинский лидер также пытался убедить американца в том, что Путин изменился и уже не тот, что был во время прошлого срока Трампа на посту президента США.