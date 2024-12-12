Как узнать про свою посылку: в «Почте России» рассказали, куда обращаться клиентам сгоревшего калининградского отделения

О судьбе посылок и писем, находившихся в отделении на улице Черняховского, 32, можно узнать на следующей неделе. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Почты России».
В четверг, 12 декабря, отделение было закрыто. Дозвониться до него не получилось.
«“Почта России” будет временно обслуживать клиентов, относящихся к данному отделению, по адресу: улица Черняховского, 56. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по обычному графику», — сообщили в пресс-службе.
О статусе посылок и писем можно будет узнать в почтовом отделении на Черняховского, 56, или по единому номеру +7 (800) 100−00−00.
По данным МЧС, отделение почты на Черняховского серьёзно повреждено огнём: оплавился потолок, почернели посылки. Никто из людей не пострадал.