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Как узнать про свою посылку: в «Почте России» рассказали, куда обращаться клиентам сгоревшего калининградского отделения

Людей будут обслуживать на Черняховского, 56.

Источник: РИА "Новости"

О судьбе посылок и писем, находившихся в отделении на улице Черняховского, 32, можно узнать на следующей неделе. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Почты России».

В четверг, 12 декабря, отделение было закрыто. Дозвониться до него не получилось.

«“Почта России” будет временно обслуживать клиентов, относящихся к данному отделению, по адресу: улица Черняховского, 56. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по обычному графику», — сообщили в пресс-службе.

О статусе посылок и писем можно будет узнать в почтовом отделении на Черняховского, 56, или по единому номеру +7 (800) 100−00−00.

По данным МЧС, отделение почты на Черняховского серьёзно повреждено огнём: оплавился потолок, почернели посылки. Никто из людей не пострадал.

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