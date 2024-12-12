В Волгограде подсудимого экс-депутата гордумы отправили под стражу

Напомним, по версии следствия, в конце 2015 года бывшие народные избранники открыли фирмы ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет», через которые получали страховые выплаты за фиктивные ДТП. Один из участников группировки играл роль главного «аварийного комиссара», который искал желающих поучаствовать. Еще одна женщина была экспертом-техником и оформляла фиктивные экспертизы. Работали по этой схеме больше года, пока на них не вышли сотрудники регионального ФСБ и УЭБ и ПК главка МВД.