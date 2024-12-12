В РОЦИТ рассказали о мерах предосторожности в интернете

Зачастую лживая информация подается от имени государственных структур — это может быть как локальный фейк, вроде атаки беспилотников, так и дезинформация более крупного масштаба с применением дипфейков с участием первых лиц страны. Чтобы защититься от подобного влияния, необходимо в качестве источника пользоваться либо официальными сайтами госструктур, либо более современным способом — госпабликами. Они удобны не только как способ получать достоверную информацию, но и как единое окно для обращений.