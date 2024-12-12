Ростовчане чаще всего обращаются за медпомощью к неврологам

Эксперты определили, к каким врачам ростовчане обращаются чаще всего. Медицинская компания СберЗдоровье составила рейтинг специалистов на основе данных за 11 месяцев 2024 года.
Чаще всего жители Ростова приходили на консультации неврологов, гинекологов, отоларингологов, дерматологов и гастроэнтерологов. Специалисты также выяснили, как ростовчане оценивают и выбирают врачей. Главным критерием стал рейтинг специалиста. В меньшей степени потенциальные пациенты обращают внимание на стоимость приема и местоположение клиники.
Увеличился спрос на дистанционные консультации врачей. Чаще всего в онлайн-режиме ростовчане обращаются к терапевтам, педиатрам, гинекологам, дерматологам и психологам.
— По нашим данным, за 11 месяцев этого года спрос на онлайн-консультации врачей в Ростове вырос более чем в три раза. Дистанционное общение со специалистами позволяет получить оперативную консультацию, не тратить время на поход в медицинское учреждение, а также помогает обезопасить себя и окружающих, так как снижает риск распространения инфекционных заболеваний, например, ОРВИ и гриппа, — говорит заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.
По словам терапевт Алены Паршиной, телемедицина активно развивается. Появляется все больше девайсов, с помощью которых можно эффективно провести осмотр пациента в удаленном режиме. Врач считает, что сейчас 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно.
— Дистанционная консультация становится более информативной для врача и ещё более результативной для пациента. Это способствует уменьшению нагрузки на первичное звено поликлиник. Благодаря сокращению контактов в больницах снижается распространение вирусных инфекций, — объясняет Алена Паршина.