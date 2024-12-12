Ростовчане чаще всего обращаются за медпомощью к неврологам

— По нашим данным, за 11 месяцев этого года спрос на онлайн-консультации врачей в Ростове вырос более чем в три раза. Дистанционное общение со специалистами позволяет получить оперативную консультацию, не тратить время на поход в медицинское учреждение, а также помогает обезопасить себя и окружающих, так как снижает риск распространения инфекционных заболеваний, например, ОРВИ и гриппа, — говорит заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.