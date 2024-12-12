Два человека скончались в Башкирии от коронавируса

В Башкирии зарегистрировали новые случаи смерти от коронавирусной инфекции. Это следует из обновленной статистики федерального оперштаба. Так, со 2 по 8 декабря в региона от ковида скончались два человека.
Всего за минувшую неделю в Башкирии отмечено 744 факта заражения коронавирусом. Из числа новых заболевших госпитализация потребовалась 79 жителям республики.
Показатель выздоровления за указанный период вырос на 574 случаев.
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