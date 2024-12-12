Омск вошел в топ 10 городов с самым резким падением спроса на жилье

Общее количество сделок с жилой недвижимостью в России за прошедший год снизилось на 35%, в то время как предложение на рынке увеличилось на 12%. Об этом сообщил Артемий Шурыгин, президент Российской гильдии риелторов (РГР), на пресс-конференции в ТАСС.