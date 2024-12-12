Омск вошел в топ 10 городов с самым резким падением спроса на жилье

Общее количество сделок с жилой недвижимостью в России за прошедший год снизилось на 35%, в то время как предложение на рынке увеличилось на 12%. Об этом сообщил Артемий Шурыгин, президент Российской гильдии риелторов (РГР), на пресс-конференции в ТАСС.
Наиболее заметно падение спроса на покупку жилья наблюдается в Рязани, Костроме, Сочи, Волгограде, Тюмени, Омске, Абакане, Владивостоке и Елизове Камчатского края, где количество сделок сократилось от 40 до 70%.
По словам Шурыгина, снижение спроса связано с высокими процентными ставками и стоимостью жилья, которая за последние четыре года выросла в 2−2,5 раза. В результате многие потенциальные покупатели отложили покупку недвижимости на неопределенный срок.
Эксперты РГР также отметили, что за последние четыре года льготная ипотечная программа не смогла существенно увеличить объемы строительства, несмотря на 15-процентный рост текущих строительных работ. В связи с этим в течение следующих 1−1,5 лет на рынке новостроек в России ожидается дефицит предложения.