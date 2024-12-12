В Госдуме предложили проводить тесты в школах для выявления потенциальных хулиганов

«Установлено, что 9 декабря 2024 года ученицы одной из школ городского округа Котельники, находясь в школьном туалете, стали вести себя вызывающе, нарушая общественный порядок, публично вступили в конфликт с находившейся там ученицей, после чего избили её, а происходящее засняли на камеру мобильного телефона», — рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК России.