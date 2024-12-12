В Госдуме предложили проводить тесты в школах для выявления потенциальных хулиганов

В беседе с Life.ru она заявила, что это позволит заранее находить «очаги возгорания» и избегать опасных ситуаций.
К особо проблемным классам могли бы выезжать специалисты, чтобы проработать с детьми проблемы.
Как считает депутат, проводить опросы должны сторонние организации раз в четверть. Это поможет отследить динамику в поведении и настроении детей.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в подмосковных Котельниках завели уголовное дело по факту избиения девочками-подростками своей сверстницы в школьном туалете.
«Установлено, что 9 декабря 2024 года ученицы одной из школ городского округа Котельники, находясь в школьном туалете, стали вести себя вызывающе, нарушая общественный порядок, публично вступили в конфликт с находившейся там ученицей, после чего избили её, а происходящее засняли на камеру мобильного телефона», — рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
Пострадавшая госпитализирована.