Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили проводить тесты в школах для выявления потенциальных хулиганов

Депутат Госдумы Анна Скрозникова (фракция «Новые люди») предложила проводить анонимные тесты в школах для выявления потенциальных хулиганов.

Источник: РИА "Новости"

В беседе с Life.ru она заявила, что это позволит заранее находить «очаги возгорания» и избегать опасных ситуаций.

К особо проблемным классам могли бы выезжать специалисты, чтобы проработать с детьми проблемы.

Как считает депутат, проводить опросы должны сторонние организации раз в четверть. Это поможет отследить динамику в поведении и настроении детей.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в подмосковных Котельниках завели уголовное дело по факту избиения девочками-подростками своей сверстницы в школьном туалете.

«Установлено, что 9 декабря 2024 года ученицы одной из школ городского округа Котельники, находясь в школьном туалете, стали вести себя вызывающе, нарушая общественный порядок, публично вступили в конфликт с находившейся там ученицей, после чего избили её, а происходящее засняли на камеру мобильного телефона», — рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

Пострадавшая госпитализирована.

Госдума