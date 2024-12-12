Штраф за проезд большегрузов по Ростову-на-Дону увеличат в десять раз

В Ростове-на-Дону, как и в других городах России, в десять раз увеличат штрафы для водителей большегрузов, нарушающих ограничения или запрет проезда. Об этом в Telegram сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
— Это долгожданное решение, которое улучшит безопасность. Размер штрафа будет носить профилактический характер: сокращать путь через города водителям транзитного большегрузного транспорта станет экономически невыгодно. Это положительно скажется на движении не только в Ростове-на-Дону, но и в других населенных пунктах, — пояснила Виктория Абрамченко.
Теперь за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» штраф составит 5 тысяч рублей вместо 500 рублей. За повторное нарушение — 10 тысяч рублей. Новое требование начнет действовать с 1 января 2025 года.
— Уверена, это мотивирует водителей соблюдать правила дорожного движения. Я активно участвовала в обсуждениях, получая предложения от граждан и депутатов региональных парламентов. Чтобы изменить ситуацию на городских магистралях, нужны радикальные меры, — подчеркнула Виктория Абрамченко.