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Миллиард тенге выделят на ремонт и установку светофоров в Караганде

В Караганде в 2025 году планируют установить 37 новых светофорных объектов и отремонтировать 23 существующих. На эти работы предполагается выделить из бюджета более 1 миллиарда тенге, передает ekaraganda.kz.

Источник: ДП СКО

На установку 37 новых светофоров планируется выделить 740 миллионов тенге, а на ремонт 23 — 345 миллионов тенге.

На сегодняшний день требуется провести ремонт шести светофоров на улице Сейфуллина, двух — на Чкалова, десяти — на Бухар жырау, одного — на перекрестке улиц Московская и Казахстанская, одного — на Университетской, одного — на перекрестке Новонижняя — Баженова, одного — на перекрестке Баженова — Прогресса и одного — на улице Ермекова.

Кроме того, из 37 новых светофоров 28 объектов планируется установить в районе имени Казыбек би, а девять — в районе имени Алихана Бокейхана. Реализация работ будет возможна только при условии выделения бюджетных средств.

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