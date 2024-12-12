Миллиард тенге выделят на ремонт и установку светофоров в Караганде

На установку 37 новых светофоров планируется выделить 740 миллионов тенге, а на ремонт 23 — 345 миллионов тенге.
На сегодняшний день требуется провести ремонт шести светофоров на улице Сейфуллина, двух — на Чкалова, десяти — на Бухар жырау, одного — на перекрестке улиц Московская и Казахстанская, одного — на Университетской, одного — на перекрестке Новонижняя — Баженова, одного — на перекрестке Баженова — Прогресса и одного — на улице Ермекова.
Кроме того, из 37 новых светофоров 28 объектов планируется установить в районе имени Казыбек би, а девять — в районе имени Алихана Бокейхана. Реализация работ будет возможна только при условии выделения бюджетных средств.