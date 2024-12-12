Опубликован удобный цифровой гид по новогодним развлечениям Петербурга

Для жителей и гостей Петербурга создан и опубликован новогодний гид в котором собрана информация об экскурсиях, музейных программах, новогодних спектаклях и цирковых представлениях, а также о катках, ярмарках и достопримечательностях со знаком Года Змеи. Особенно он будет полезен для семей, путешествующих с детьми и планирующих провести насыщенные новогодние каникулы в Северной столице.
«Приехать в Петербург всей семьёй — это очень правильное решение. Приятно, что с каждым годом таких путешественников становится больше. Если в 2021 году количество семейных туристов в нашем городе составляло 2,8 млн человек, то в 2024-м, по предварительным оценкам, их число достигнет 5,8 млн, это около 54% турпотока», — рассказал председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, отметив, что каждый год Северная столица создаёт уникальную атмосферу для празднования Нового года и Рождества.
Так, в грядущие выходные откроются ярмарки на Манежной, Дворцовой и Московской площадях с развлечениями, угощениями и подарками. Популярными в зимние каникулы становятся петербургские катки: это не просто места для активного отдыха, но и площадки для встречи со знаменитыми спортсменами, здесь назначают романтические свидания, проводят семейные праздники. Настоящим подарком для горожан и туристов стало открытие самого большого в мире катка на берегу Финского залива. Свои программы подготовили театры, музеи и цирки. Обо всём этом это можно узнать на страницах официального туристского портала и в соцсетях Visit-Petersburg.
В подразделе «Новогодние экскурсии и туры» даны ссылки на актуальные программы. Например, большой популярностью пользуются путешествия по мистическому Петербургу. Востребованы комбинированные туры, которые входят в проект «Серебряное ожерелье» — Петербург является транспортным и туристским хабом для всего Северо-Западного федерального округа, и около 35% гостей совмещают свое путешествие в наш город с поездкой по городам и достопримечательностям Серебряного ожерелья.
В соответствующем разделе можно найти ссылки на самые интересные новогодние представления в музеях. Так, волшебной станет экскурсия Российского этнографического музея «Загадай желание. Новогодний променад», которую можно посетить до 8 января. Вечерняя атмосфера величественного Мраморного зала создаст особое предпраздничное настроение. В Музее театрального и музыкального искусства уже началась запись на интерактивные семейные программы: от рассказа о традициях празднования Нового года и Рождества в старом Петербурге до путешествия с мир бумажного театра XIX века. А самых находчивых и любознательных ждут в «Гранд Макете Россия» на программе «Дело № 2025: Похищенный праздник».
Напомним, доля семейных путешественников в общем турпотоке Петербурга составляет 53%, так как город идеально подходит для таких поездок в том числе потому, что здесь легко составить программу пребывания для гостей всех возрастов и интересов. Лучшие идеи, как провести незабываемые рождественские каникулы, собраны в цифровом гиде на официальном туристском портале Visit Petersburg, который развивается в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Ранее стало известно, что к 20 декабря на всех новогодних ёлках Петербурга зажгутся огни.