Опубликован удобный цифровой гид по новогодним развлечениям Петербурга

Так, в грядущие выходные откроются ярмарки на Манежной, Дворцовой и Московской площадях с развлечениями, угощениями и подарками. Популярными в зимние каникулы становятся петербургские катки: это не просто места для активного отдыха, но и площадки для встречи со знаменитыми спортсменами, здесь назначают романтические свидания, проводят семейные праздники. Настоящим подарком для горожан и туристов стало открытие самого большого в мире катка на берегу Финского залива. Свои программы подготовили театры, музеи и цирки. Обо всём этом это можно узнать на страницах официального туристского портала и в соцсетях Visit-Petersburg.