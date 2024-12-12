Автомобиль экс-депутата Дикина перегородил дорогу автобусу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел новый дорожный скандал: автомобиль бывшего вице-спикера регионального Заксобрания Михаила Дикина снова перегородил дорогу автобусу. Информация появилась в телеграм-канале «Нижний Новгород без цензуры».
На кадрах видно, что автомобиль марки Mercedes заблокировал проезд автобуса Т-57, в котором находилось несколько десятков пассажиров. Напомним, что ранее эта же машина уже мешала дорожному движению: иномарка также перегородила проезд общественному транспорту.
Номера машины, которая перегородила проезд, принадлежат Михаилу Дикину, однако неизвестно, находился ли он за рулем.